Фати согласился перейти в топ-клуб АПЛ

Испанец близок к переходу в Тоттенхэм на правах аренды.

Вингер каталонской Барселоны Ансу Фати близок к смене клубной прописки.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанец дал согласие на переход в Тоттенхэм. Сделка должна состояться на правах аренды с правом выкупа.

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"Шпорам" теперь необходимо согласовать все детали потенциального трансфера с "сине-гранатовыми".

Отмечается, что отец и агент Фати хотел устроить сына в Севилью, но Ансу отказался от этого варианта.

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