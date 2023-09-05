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Фати: Де Дзерби - ключевой фактор моего перехода в Брайтон

Талант, принадлежащий испанской Барселоне, позитивно высказался о бывшем тренере Шахтера.
Сегодня, 15:39
Ансу Фати
Ансу Фати

Вингер английского Брайтона Ансу Фати, права на которого принадлежат Барселоне, высказался о переходе в аренду в стан "чаек".

По словам испанца, ключевым фактором его решения стал разговор с Роберто де Дзерби.

"Я разговаривал с де Дзерби - он сказал, что полностью доверяет мне и сказал, что думает обо мне. Это был ключевой фактор.

Он был главным человеком, который убедил меня приехать сюда, сказав, каким игроком он меня видит и что я могу улучшить", - заявил Фати.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон ансу фати

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