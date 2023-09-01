Молодой талант Барселоны перешел в клуб экс-тренера Шахтера
Вингер Барселоны Ансу Фати пополнил состав английского Брайтона, возглавляемого бывшим тренером донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.
О переходе 20-летнего футболиста "чайки" объявили на своем официальном сайте.
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Представитель английской Премьер-лиги арендовал испанского игрока на сезон без опции выкупа.
Joining our journey. 🤩💫 @ANSUFATI 👋 pic.twitter.com/Px58OeGheG— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023
Напомним, что Фати дебютировал за первую команду Барселоны в 2019 году в 16-летнем возрасте.
За это время вингер провел в составе каталонского клуба во всех турнирах 112 матчей, записав на свой счет 29 голов и десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Барселона согласовала трансферы двух португальцев.
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