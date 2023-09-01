iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Молодой талант Барселоны перешел в клуб экс-тренера Шахтера

Ансу Фати продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Сегодня, 16:35
Ансу Фати / instagram.com/officialbhafc
Ансу Фати / instagram.com/officialbhafc

Вингер Барселоны Ансу Фати пополнил состав английского Брайтона, возглавляемого бывшим тренером донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

О переходе 20-летнего футболиста "чайки" объявили на своем официальном сайте.

Читай также: Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция

Представитель английской Премьер-лиги арендовал испанского игрока на сезон без опции выкупа.

Напомним, что Фати дебютировал за первую команду Барселоны в 2019 году в 16-летнем возрасте.

За это время вингер провел в составе каталонского клуба во всех турнирах 112 матчей, записав на свой счет 29 голов и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала трансферы двух португальцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Брайтон ансу фати

Статьи по теме

Астон Вилла арендовала защитника Барселоны Астон Вилла арендовала защитника Барселоны
Саудовский клуб сделал предложение по звезде Барселоны Саудовский клуб сделал предложение по звезде Барселоны
Барселона согласовала трансферы двух португальцев Барселона согласовала трансферы двух португальцев
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Бразилия сенсационно обыграла Канаду, Литва уничтожила Грецию Чемпионат мира по баскетболу-2023: Бразилия сенсационно обыграла Канаду, Литва уничтожила Грецию
Помочь журналистам

Видео

Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Сборные18:44
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Бразилия сенсационно обыграла Канаду, Литва уничтожила Грецию
Европа18:40
Манчестер Юнайтед объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Европа18:22
Малиновский назвал причину ухода из Марселя
НБА18:18
Звезда Голден Стэйт думает над сменой гражданства в пользу Багамских островов
Футбол18:03
Экс-хавбек Шахтера перешел в греческий клуб
Лига Европы17:57
Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы
Футбол17:45
Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ
Футбол17:29
Новичок АПЛ может усилиться одноклубником Мудрика
Футбол17:17
Шахтер подписал экзотичного защитника
Формула 117:09
Гран-при Италии: Феррари дает бой Ред Буллу в первой практике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK