Молодой талант Барселоны перешел в клуб экс-тренера Шахтера

Вингер Барселоны Ансу Фати пополнил состав английского Брайтона, возглавляемого бывшим тренером донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

О переходе 20-летнего футболиста "чайки" объявили на своем официальном сайте.

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Представитель английской Премьер-лиги арендовал испанского игрока на сезон без опции выкупа.

Напомним, что Фати дебютировал за первую команду Барселоны в 2019 году в 16-летнем возрасте.

За это время вингер провел в составе каталонского клуба во всех турнирах 112 матчей, записав на свой счет 29 голов и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала трансферы двух португальцев.

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