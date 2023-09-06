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Забарный: Зинченко - пример для наших футболистов в Англии

Центрбэк высказался об адаптации в Англии.
Сегодня, 20:46
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник английского Борнмута и сборной Украины Илья Забарный высказался на тему адаптации в Англии и общении с украинскими футболистами, которые там играют.

По словам Забарного, он говорил с Егором Ярмолюком, с Брентфордом которого накануне играли "вишни" и с другими украинцами также общается, но редко из-за графика.

"Да, общался с Ярмолюком перед матчем. Пожелал удачи в сезоне. Это английский футбол - здесь нужно терпение. Пример - это Александр Зинченко. Футболистам сначала надо хорошо адаптироваться, понять игру и уже потом, когда будешь выходить, то будешь выполнять работу на 100%.

Немного общаюсь и с другими ребятами, но конечно они немного далеко. Да и график такой, что фактически нет времени", - сказал Забарный.

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Также футболист выразил уверенность, что лично он уже приспособился к английскому футболу и его ритму. 

"Все хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально надо хорошо готовиться. 

Я не так много игр сыграл, но конечно почувствовал прогресс на тренировках, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я добавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще", - заявил игрок. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Александр Зинченко Илья Забарный

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