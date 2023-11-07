Известный режиссер заявил, что в футболе словно не существует гомосексуализма

Педро Альмодовар считает, что в футболе все делают вид, что гомосексуализма просто не существует.

Режиссер фильмов "Кожа, в которой я живу", "Боль и слава" и других, который также является открытым геем, отвечая на вопрос табуированости темы гомосексуализма в вестернах, вспомнил футбол.

По словам Альмодовара футбол давно застоялся, все упорно делают вид, что гомосексуализма попросту не существует.

"Это ригидный архетип, которому одновременно невозможно противостоять. Есть еще вопрос храбрости. Но так не только в вестернах.

Есть сферы, футбол, например, где кажется, будто гомосексуализма не существует. Спортсменки подают пример спортсменам. Победительницы чемпионата мира ведут себя совершенно естественно.

Есть жанры кино и сферы деятельности, которые давно застоялись. Это не соответствует нынешней действительности.

Я ставлю себя на место элитного спортсмена и думаю, что, должно быть, трудно будет прослыть "педиком" на футбольном поле", – поделился мнением двукратный обладатель Оскара для El Pais.

Ранее также Уэйн Руни признался, что у него были проблемы с алкоголем.

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