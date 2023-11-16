Госкомпания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА

Нефтяной гигант Aramco готов завершить подписание крупной спонсорской сделки с ФИФА, пишет The Times.

Отметим, что Aramco является государственной компанией Саудовской Аравии, однако для ФИФА такие соглашения - стандартная практика.

Федерация часто заклчает сделки госкомпаниями стран перед проведением там крупных мероприятий. Так в 2018 году спонсором был газпром, а в 2022-м - Qatar Airways.

Ожидается, что это станет крупнейшей сделкой для ФИФА на текущий момент, речь идет о примерно 100 млн долларов в год.

При этом для Aramco спонсировать спорт - привычное дело, компания уже имеет дела в Формуле-1, гольфе и крикете.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины выиграла свой контрольный матч против Лехии.

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