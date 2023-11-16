Сборная Украины одолела Лехию за закрытыми дверьми

В четверг, 16 ноября, сборная Украины играла контрольный матч против польской Лехии.

Поединок прошел в Гданське за закрытыми дверьми, наша сборная одерждала уверенну победу 0:2.

Голами отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина, забив по мячу в каждом из таймов.

Отметим, что в составе Лехии с первых минут матча вышли на поле украинцы Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань.

Напомним, что уже 20 ноября наш ждет важнейший матч против сборной Италии. Онлайн трансляция поединка Украина - Италия доступна на нашем сайте.

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