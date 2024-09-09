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Месси получит свой самый низкий рейтинг в футбольном симуляторе за последние 16 лет

Аргентинец не попал в ТОП-15 футболистов новой части игры.
Вчера, 22:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Новая часть футбольного симулятора FC 25 (ранее FIFA) от EA Sports выйдет во всем мире 27 сентября.

В связи со скорым релизом разработчики опубликовали рейтинги лучших игроков симулятора.

И фанатов Лионеля Месси ждет разочарование - их кумир получит рейтинг 88. Для аргентинца это самый низкий рейтинг за последние 16 лет. Впервые с FIFA 08 рейтинг аргентинца опустился ниже показателя 90, тогда было 86.

Рейтинг Месси в FC 25 / https://x.com/EASPORTSFC
Рейтинг Месси в FC 25 / https://x.com/EASPORTSFC

Рейтинг Месси в FIFA 08 / https://www.sportskeeda.com/
Рейтинг Месси в FIFA 08 / https://www.sportskeeda.com/

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Всего же в FC 25 будет пятнадцать футболистов с более высоким рейтингом, чем у Месси.

Лучшим рейтингом в игре смогут похвастаться сразу трое: Килиан Мбаппе (Реал), Родри (Манчестер Сити) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), получившие показатели на уровне 91.

Звезда Реала Джуд Беллингем, который станет новым лицом игры, появившись на ее обложке, получит рейтинг 90.

С такой же характеристикой будут его одноклубник Винисиус Жуниор, хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и форвард Баварии Харри Кейн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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