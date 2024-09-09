Месси получит свой самый низкий рейтинг в футбольном симуляторе за последние 16 лет
Новая часть футбольного симулятора FC 25 (ранее FIFA) от EA Sports выйдет во всем мире 27 сентября.
В связи со скорым релизом разработчики опубликовали рейтинги лучших игроков симулятора.
И фанатов Лионеля Месси ждет разочарование - их кумир получит рейтинг 88. Для аргентинца это самый низкий рейтинг за последние 16 лет. Впервые с FIFA 08 рейтинг аргентинца опустился ниже показателя 90, тогда было 86.
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Всего же в FC 25 будет пятнадцать футболистов с более высоким рейтингом, чем у Месси.
Лучшим рейтингом в игре смогут похвастаться сразу трое: Килиан Мбаппе (Реал), Родри (Манчестер Сити) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), получившие показатели на уровне 91.
Real-world inspired. FC IQ fueled.#FC25 ratings have arrived.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 9, 2024
Pre-order today: https://t.co/PrACiidneF pic.twitter.com/br3iMWGMfr
Звезда Реала Джуд Беллингем, который станет новым лицом игры, появившись на ее обложке, получит рейтинг 90.
С такой же характеристикой будут его одноклубник Винисиус Жуниор, хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и форвард Баварии Харри Кейн.
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