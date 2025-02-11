Известный экс-арбитр предложил реформу пенальти

Пьерлуиджи Коллина считает, что должен был лишь один удар.

Известный арбитр Пьерлуиджи Коллина считает, что правила пенальти пора изменить.

Экс-рефери считает, что пенальти во время матча должны иметь ту же структура, что и послематчевая серия. То есть, только один удар и все.

Коллина считает, что так во-первых будет честнее по отношению к голкиперам, а во-вторых, команды перестанут собираться у штрафной, "словно лошади на скачках".

"В среднем реализуется 75% пенальти, а зачастую удар с точки – более опасный момент, чем тот, которого команда лишилась вследствие фола.

К тому же у исполнителя пенальти есть возможность добить мяч в сетку, если вратарь отразит удар. По-моему, голкиперам следует жаловаться на это.

Я уже упоминал это во время наших дискуссий с IFAB. Одно из решений – разрешен только один удар. Прямо как в случае с серией послематчевых пенальти. Отскоком пользоваться нельзя. Ты либо забиваешь, либо назначается удар от ворот, вот и все.

Также мы избавимся от того представления, которое происходит перед ударом, когда все собираются вокруг штрафной площади и напоминают лошадей у стартовых ворот перед Сиенским Палио", – приводит слова Коллины Metro.

Ранее также сообщалось, что УЕФА хочет проводить матчи Лиги чемпионов в США.

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