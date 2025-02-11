iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный экс-арбитр предложил реформу пенальти

Пьерлуиджи Коллина считает, что должен был лишь один удар.
Сегодня, 20:00
Пьерлуиджи Коллина / Getty Images
Пьерлуиджи Коллина / Getty Images

Известный арбитр Пьерлуиджи Коллина считает, что правила пенальти пора изменить.

Экс-рефери считает, что пенальти во время матча должны иметь ту же структура, что и послематчевая серия. То есть, только один удар и все.

Коллина считает, что так во-первых будет честнее по отношению к голкиперам, а во-вторых, команды перестанут собираться у штрафной, "словно лошади на скачках".

"В среднем реализуется 75% пенальти, а зачастую удар с точки – более опасный момент, чем тот, которого команда лишилась вследствие фола.

К тому же у исполнителя пенальти есть возможность добить мяч в сетку, если вратарь отразит удар. По-моему, голкиперам следует жаловаться на это.

Я уже упоминал это во время наших дискуссий с IFAB. Одно из решений – разрешен только один удар. Прямо как в случае с серией послематчевых пенальти. Отскоком пользоваться нельзя. Ты либо забиваешь, либо назначается удар от ворот, вот и все.

Также мы избавимся от того представления, которое происходит перед ударом, когда все собираются вокруг штрафной площади и напоминают лошадей у стартовых ворот перед Сиенским Палио", – приводит слова Коллины Metro.

Ранее также сообщалось, что УЕФА хочет проводить матчи Лиги чемпионов в США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ разгромил Брест в первом матче плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ разгромил Брест в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Скандальный защитник Сити перешел в швейцарский клуб Скандальный защитник Сити перешел в швейцарский клуб
Коваленко прокомментировал возвращение в Эмполи Коваленко прокомментировал возвращение в Эмполи
Некоторые игроки Манчестер Юнайтед недовольны тактикой Аморима Некоторые игроки Манчестер Юнайтед недовольны тактикой Аморима
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завтра стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа21:57
ПСЖ разгромил Брест в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Европа21:45
Скандальный защитник Сити перешел в швейцарский клуб
Европа21:29
Коваленко прокомментировал возвращение в Эмполи
Европа21:15
Некоторые игроки Манчестер Юнайтед недовольны тактикой Аморима
Европа20:55
Шахтер вылетел из юношеской Лиги УЕФА, уступив Хоффенхайму
Европа20:44
Форвард Ливерпуля был в шаге от смены клуба в январе
Европа20:05
Срна анонсировал громкий трансфер Шахтера
Футбол20:00
Известный экс-арбитр предложил реформу пенальти
Киберспорт19:43
NaVi Junior обыграли росиян на квалификации PGL Wallachia Season 4
Европа19:36
Реал вскоре продлит контракт с молодым талантом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK