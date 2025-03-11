Барселона - Бенфика: обзор и результат матча Лиги чемпионов 11.03.2025

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона встретилась с Бенфикой

Команды не стали долго разгоняться и уже в начале встречи обменялись забитыми мячами.

Сначала Ламин Ямаль спокойно разобрался с Томасом Араужо и отдал элегантную передачу на Рафинью, который открыл счет в матче.

Почти сразу после этого Бенфика заработала угловой, с которого Николас Отаменди сравнял счет в поединке.

До конца первого тайма "сине-гранатовые" успели отличиться еще дважды. Сначала Ламин Ямаль отличиЯмаль отличился невероятным мячом с дальней дистанциился невероятным мячом с дальней дистанции, а затем Рафинья оформил дубль, закрепив преимущество своей команды.

Доминация каталонцев продолжалась во второй части встречи, однако, забитых голов уже зрители не увидели.

Статистика матча Лиги чемпионов Барселона - Бенфика

Барселона - Бенфика 3:1

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямаль, 27 - Отаменди, 13

xG: 2.64 - 0.74

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Барселона: Щесны - Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде - де Йонг (Касадо, 82), Педри - Ольмо - Ямал (Фермин, 81), Левандовски (Торрес, 69), Рафинья

Бенфика: Трубин - Араужу (Регу, 85), Силва, Отаменди, Даль - Эурснес, Флорентину (Баррейру, 70), Кекчю (Белотти, 71) - Актюркоглу (Саншеш, 56), Павлидис, Шельдеруп (Амдуни, 57)

Предупреждения: Силва

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