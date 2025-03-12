Мбаппе рискует пропустить ответный матч с Атлетико в Лиге чемпионов

Французский нападающий испытывает проблемы с лодыжкой и пройдет медобследование.

Нападающий Реала Килиан Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико.

Помешать 26-летнему футболисту принять участие в предстоящем поединке может повреждение лодыжки, которое он получил в предыдущей игре чемпионата Испании с Райо Вальекано (2:1).

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Детальной информации о состоянии здоровья игрока пока нет, но, как сообщает AS, из-за травмы он пропустил часть вчерашней тренировки в рамках подготовки к мадридскому дерби.

Решение по поводу возможности участия француза в поединке с Атлетико будет принято после дополнительного медицинского обследования, которое он должен пройти сегодня.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе провел за Реал 41 матч во всех турнирах, записав на свой счет 28 голов и четыре результативные передачи.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико - Реал состоится в среду, 12 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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