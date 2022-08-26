Нагельсманн: Надеюсь, мы достигнем того же результата с Барселоной, что и в последних матчах

Наставник мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн высказался об оппонентах клуба в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В частности, немецкий специалист выразил надежду на то, что его подопечные смогут повторить свои предыдущие успехи в матчах с испанской Барселоной.

"Это очень требовательная группа, полная вызовов. Интер усилился. Этот клуб имел много успехов на международном уровне и активизировался в последние годы.

С Барселоной, конечно, предопределена история с Робертом Левандовски. Надеюсь, мы добьемся того же результата с ними, как и в последние годы.

Виктория стала чемпионом Чехии, и это что-то значит. Мы должны быть полностью преданными с самого начала. Мы с нетерпением ждем этого", – заявил главный тренер мюнхенцев.

Источник: Сайт Баварии Мюнхен