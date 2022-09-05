Йовичевич: Против Лейпцига отдадим максимум сил, чтобы представить Украину успешно

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился ожиданиями от старта в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Лейпцига.

"Конечно, у меня нет опыта игры в Лиге чемпионов, но я компенсирую это сумасшедшей мотивацией и повышенным адреналином. В то же время мы должны сохранять баланс между тем, чтобы играть умом и сердцем. Чтобы команда показала хороший футбол в дебютном матче, где не всегда опыт играет ключевую роль. Конечно, это фактор огромный, но иногда молодые футболисты не думают о последствиях - и это может быть один из наших козырей.

Я чувствую с первого дня сборов, как настрой улучшается ежедневно. И в последнем матче вы могли заметить, насколько команда выросла, как растут бойцовские качества. И ты можешь не только хорошо играть в футбол, но, когда станет тяжело, в некоторых моментах на протяжении матча появляется характер. А в последнем поединке я увидел команду, и это меня радует настолько же, насколько и три очка.

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Поэтому завтра с таким же настроением начнем дебютный матч с Лейпцигом, который временно проходит небольшой кризис по результатам, но все равно остается хорошей командой. Что касается физического состояния, то мы отдали достаточно много сил в последнем матче. Игра в меньшинстве довольно продолжительное время забрала немало сил - и моральных, и физических, и ментальных. Но я надеюсь, что эти пару дней мы провели в восстановлении и в то же время дали тактическую информацию футболистам о том, что может произойти завтра в матче: когда Лейпциг с мячом, когда без мяча, как раскрывает игру, как защищается, какие у них характеристики в целом. И завтра есть целый день для ментальной подготовки, но могу заверить, что мы будем готовы к матчу.

В первую очередь, завтра мы представляем не только футбольный клуб Шахтер, который уже последние 13-14 лет играет в Лиге чемпионов, но мы представляем и Украину. И минимум, что болельщики завтра увидят, - как мы сражаемся с первой до последней минуты точно так же, как сейчас военные сражаются за страну и за всех нас, чтобы мы чувствовали себя свободными. Это и есть наша командная ответственность - играть против таких команд в Лиге чемпионов, думая о спортивных результатах, но также и представляя государство в условиях войны. Украина - единственная страна на данный момент, которая играет чемпионат на своей территории, где идет война. Скажу еще раз: это очень большая ответственность и гордость. И мы отдадим завтра максимум сил, чтобы представить Украину успешно", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер состоится во вторник, 6 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лейпциг - Шахтер.