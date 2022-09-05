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Тренер Лейпцига: Шахтер способен создать нам проблемы

Наставник немецкой команды высказался о будущем поединке Лиги чемпионов.
Сегодня, 20:19
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images
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Главный тренер Лейпцига Доменико Тедеско поделился мыслями по поводу будущего матча с Шахтером в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

По мнению специалиста, несмотря на все трудности, "горняки" остаются хорошей командой с опытом.

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"Шахтер доминирует в Украине. Вы можете увидеть, что они уже набрали семь очков в первых трех турах в чемпионате.

Несмотря на некоторые громкие продажи футболистов за последние несколько лет, они все еще хорошая команда. У них классные игроки, они сильны и способны создать нам проблемы как в контратаках, так и игрой флангами. Это также клуб с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов", - приводит слова Тедеско официальный сайт Лейпцига.

Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер состоится во вторник, 6 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лейпциг - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер лейпциг Доменико Тедеско
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