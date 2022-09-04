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Хавбек Лейпцига пропустит матч против Шахтера

Дани Ольмо получил травму в последнем туре чемпионата.
Сегодня, 17:26
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images
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Немецкий РБ Лейпциг получил серьезное кадровое послабление перед поединком с донецким Шахтером.

Полузащитник "быков" Дани Ольмо получил травму в игре Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта.

У испанского игрока диагностирован частичный разрыв левой медиальной связки колена.

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Футболист вынужден пропустить около полутора месяцев.

Таким образом, испанец не сыграет в матче первого тура группового этапа ЛЧ против "горняков", который пройдет во вторник, 6 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк РБ Лейпциг
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