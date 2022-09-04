Хавбек Лейпцига пропустит матч против Шахтера
Дани Ольмо получил травму в последнем туре чемпионата.
Немецкий РБ Лейпциг получил серьезное кадровое послабление перед поединком с донецким Шахтером.
Полузащитник "быков" Дани Ольмо получил травму в игре Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта.
У испанского игрока диагностирован частичный разрыв левой медиальной связки колена.
Читай также: Матч Лейпциг - Шахтер обслужит португальская бригада арбитров
Футболист вынужден пропустить около полутора месяцев.
Таким образом, испанец не сыграет в матче первого тура группового этапа ЛЧ против "горняков", который пройдет во вторник, 6 сентября.