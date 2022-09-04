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Матч Лейпциг - Шахтер обслужит португальская бригада арбитров

Донецкий клуб сыграет первую игру в Германии.
Сегодня, 14:10
Жоау Пиньейру / ojogo.pt
Жоау Пиньейру / ojogo.pt
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Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде сыграет с Лейпцигом.

УЕФА официально назначил португальскую бригаду арбитров на данную встречу.

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Главным рефери поединка будет Жоау Пиньейру. На линиях ему помогут Бруно Алвеш Жезуш и Лусиану Мая. Роль четвертого арбитра исполнит Антониу Нобре.

Видеопомощник рефери – Тьягу Мартинш (Португалия), ассистент видеопомощника рефери – Гильермо Куадра (Испания).

Отметим, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов шахтер лейпциг бригада арбитров
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Матч Лейпциг - Шахтер обслужит португальская бригада арбитров
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