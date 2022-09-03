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Лейпциг - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Кто показывает матч группового этапа Лиги чемпионов-2022 Лейпциг - Шахтер и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 14:00
Лейпциг - Шахтер: где смотреть матч / Getty Images
Лейпциг - Шахтер: где смотреть матч / Getty Images
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Во вторник, 6 сентября, донецкий Шахтер стартует на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником команды Игора Йовичевича в первом поединке главного европейского клубного турнира станет немецкий РБ Лейпциг, с которым "горняки" встретятся на выезде.

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер будет сыгран на Ред Булл Арене в Лейпциге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Лейпциг - Шахтер?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лейпциг - Шахтер, которая начнется 6 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором еврокубков.

Шахтер
Шахтер / Источник: ФК Шахтер Донецк

Лейпциг и Шахтер автоматически квалифицировались в групповую стадию Лиги чемпионов-2022/23 по итогам выступлений в минувшем сезоне.

"Красные быки" в прошлом розыгрыше немецкой Бундеслиги финишировали на четвертом месте, получив прямую путевку в группу ЛЧ. Украинская Премьер-лига минувшего сезона доиграна не была из-за полномасштабного российского вторжения. На момент остановки чемпионата Украины "горняки" занимали первое место в турнирной таблице, что и позволило им стартовать в сразу с групповой стадии главного клубного турнира Европы.

Лейпциг и Шахтер выступят в группе F Лиги чемпионов, где их соперниками будут мадридский Реал и шотландский Селтик, которые стартовый матч турнира между собой проведут также 6 сентября.

Будущий поединок между немецким и украинским клубом станет для оппонентов первой очной официальной встречей на международной арене.

Результаты Лейпцига и Шахтера в сезоне

РБ Лейпциг в нынешнем сезоне стартовал с поражения Баварии в матче за Суперкубок Германии со счетом 3:5. В Бундеслиге подопечные Доменико Тедеско уже успели провести четыре поединка, в которых пока одержали только одну победу над Вольфсбургом (2:0), дважды сыграли вничью со Штутгартом (1:1) и Кельном (2:2), а также уступили берлинскому Униону (1:2). Кроме того, на счету "красных быков" разгромная победа 8:0 над Тевтонией Оттензен в национальном кубке.

РБ Лейпциг
РБ Лейпциг / Источник: Getty Images

Шахтер пока провел три официальных матча в этом сезоне, все в украинской Премьер-лиге. Команда Игора Йовичевича стартовала в чемпионате с нулевой ничьей с Металлистом 1925, после чего одержала две минимальные победы над Кривбассом (1:0) и Рухом (1:0).

Где состоится матч Лейпциг - Шахтер?

Лейпциг свои домашние матчи проводит на Ред Булл Арене или просто РБ Арене в еврокубковых поединках из-за правил спонсорства УЕФА. Стадион был открыт в 2004 году, сейчас он вмещает более 42 тысяч зрителей на международных матчах.

На Ред Булл Арене свои матчи также проводила сборная Германии. Кроме того, стадион принимал поединки домашнего для немцев чемпионата мира 2006 года.

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