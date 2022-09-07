Йовичевич: Полностью заслужили такой результат, потому что играли сердцем

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич прокомментировал выездную победу со счетом 4:1 над Лейпцигом в стартовом поединке групповой стадии Лиги чемпионов.

"Верю в команду с первого дня, когда мы начали работать. Может, никто не ждал такой яркой победы, потому что мы прекрасно знали, против кого играем. Лейпциг - клуб с репутацией, который по бюджету входит в топ-3 в немецкой Бундеслиге. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит через небольшой кризис. И мы использовали это. Но заслужили полностью такой результат, потому что играли сердцем. Когда играешь сердцем за страну, за Украину, то получается так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас - самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все - и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали все время. Эта синергия - и есть наша мощь.

Мы сейчас перестраиваемся на УПЛ - Черноморец уже ждет. Мы должны подтвердить свою форму, ментальную и тактическую стабильность. Потому что выиграть тяжело, но еще тяжелее - выигрывать подряд и побеждать в такой ситуации, которая требует ментальной стойкости от команды. Мы - молодая команда. Сейчас получилось так хорошо, но в следующий раз, возможно, будет по-другому. Потому что это эмоциональные качели молодых игроков. И сегодня они вели себя как взрослые, очень и очень квалифицированные футболисты. Не чувствовалась разница в возрасте. И меня это порадовало. Так что я хочу сейчас сконцентрироваться на Черноморце, потому что УПЛ - это alma mater нашего процесса. Без успеха в УПЛ нет таких ярких матчей в Лиге чемпионов.

Шведа знаю очень давно: он дебютировал у меня в Карпатах в 17 лет. К сожалению, после 10 матчей его купила Севилья: Мончи приехал во Львов и забрал его. Но в памяти он остался таким, каким был сегодня. И стал еще более солидным, заряженным, мотивированным. Он и Мудрик - два наших усиления. Как и Петряк, и Зубков, которые могут сыграть на этих позициях. Потому что для большого клуба приоритет - иметь на каждой позиции по два игрока. Вы видите, что у нас так есть - и это роскошь для меня. И мы можем их использовать в каждом матче в зависимости от того, с кем играешь.

Когда играешь только умом, то ты сознательно выбираешь стратегию, имеешь большую концентрацию, лучше реагируешь, можешь подсказать какому-то футболисту, что нужно делать. Потому что все спланировано. Но когда футболист имеет талант и начинает играть сердцем, а мы сегодня в дебютном матче играли за страну, за Украину, то это является очень большим плюсом для нашей команды с ментальной точки зрения. И в такой момент ты забываешь обо всем, ты соединяешься с матчем и просто летаешь по полю. И они не были уставшими. Возможно, завтра будут, но сегодня у них был такой адреналин, что они сами просто в шоке от того, как сыграли. Честно, я счастлив и рад за них, потому что мы показали, что можем. Показали уровень, который должны держать, и эту планку не опускать ниже. Потому что от нас сейчас будет требоваться и дальше играть так, что не всегда возможно, потому что это молодые игроки. Но я им благодарен, я их очень люблю, и мы будем продолжать работать дальше и скромно идти от матча к матчу. Это очень важно", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер (1:4).