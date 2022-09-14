Йовичевич - о матче с Селтиком: Все должны сыграть минимум, как в поединке с Лейпцигом

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич высказался по поводу будущего поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Селтика.

Матч Шахтер - Селтик состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве и начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Сейчас мы говорим о новой команде, которая с новым главным тренером дает очень хороший результат в чемпионате Шотландии. Они убедительно выглядят, играют в динамичный агрессивный, комбинационный футбол атакующего типа. Как минимум нам будет тяжело противостоять в желании, динамике, борьбе, единоборствах, но мы не можем уступить.

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Нервозность есть всегда. Я думаю, что это и двигает тебя вперед. Есть адреналин, спортивный страх, а без страха нет куража и храбрости. Нас ожидает тяжелый матч, в игре с Лейпцигом мы показали, на что способна эта команда, но наша молодая команда еще строится и формирует менталитет победителей через такие тяжелые матчи, и мы хотим это продолжить. Как минимум в этом поединке все должны сыграть, как в матче с Лейпцигом, чтобы ни один футболист не выпал, а показал свою лучшую игру в карьере. Мы будем играть с оппонентом, который находится в очень хорошей форме.

Думаю, есть несколько вариантов победить в этом матче как с мячом, так и без мяча. В последнем матче с Черноморцем мы 70% времени владели мячом, но не забили три-четыре мяча, и были трудности. А в игре с Лейпцигом владение составило 39%, но мы выдали сумасшедший матч и воспользовались пространством. Вопрос в том, что мы делаем и насколько эффективно это делаем в тот период, когда у нас мяч. Повторюсь: ждем тяжелого матча, но хотим получить удовольствие и убедить себя, что мы можем еще раз сыграть на том же уровне, что и с Лейпцигом. В команде хорошая атмосфера, все готовы к матчу, но, чтобы все закончилось позитивно, нужно совпадение многих факторов. Мы готовы и мы можем", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Селтик.