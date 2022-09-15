Куртуа: Если дважды обыграем Шахтер, почти обеспечим выход из группы

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на своем поле обыграл Лейпциг (2:0).

Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа поделился впечатлениями от победы над немецким клубом.

"Мы обыграли сильную команду, которая заставила нас очень усердно работать ради победы. Мы не очень хорошо играли в первом тайме, и состояние поля не способствовало этому.

В перерыве тренер сказал нам, что он хотел бы изменить и улучшить в нашей игре. После этого мы стали играть лучше. Возможно, мы не стали играть опаснее, но главное было в том, что мы использовали свои шансы".

Читай также: Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов

Куртуа также поделился ожиданиями от следующих игр с донецким Шахтером.

"Было важно начать наше выступление с двух побед подряд. Теперь, если мы сможем выиграть два наших матча у Шахтера, мы почти обеспечим себе выход из группы", - отметил Куртуа.

Напомним, матч Реал - Шахтер состоится 5 октября.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Лейпциг.