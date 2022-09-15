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Реал - РБ Лейпциг 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов игры соперников Шахтера по группе F.
Сегодня, 00:59
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images
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В среду, 14 сентября, мадридский Реал принимал на Сантьяго Бернабеу РБ Лейпциг в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой "бланкос" со счетом 2:0.

Зрителям, присутствовавшим на стадионе в этот вечер, пришлось ждать 80 минут, пока команды организуют первый гол матча - взятие ворот на счету Феде Вальверде. Окончательный результат поединкка установил Марко Асенсио уже в добавленное арбитром время.

Обзор матча 

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Реал Мадрид - РБ Лейпциг - 2:0
Голы: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Алаба (Мэнди, 81) – Модрич (Кроос, 81), Чуамэни, Камавинга (Асенсио, 64) – Вальверде, Родриго (Мариано, 85), Винисиус (Себальос, 85).

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан (Хенрикс, 75), Орбан, Дьялло, Раум – Айдара (Кампль, 75), Шлагер – Собослаи, Форсберг (Поульсен, 81), Нкунку – Вернер (Андре Силва, 81).

Предупреждение: Карвахаль – Айдара, Нкунку, Шлагер.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг
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