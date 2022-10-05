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Реал - Шахтер: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

ISPORT.ua анонсирует предстоящий матч "горняков" в рамках группового этапа главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 09:00
Getty Images
Getty Images
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В среду, 5 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер Игора Йовичевича встретится с Реалом Карло Анчелотти.

"Горняки" довольно неожиданно занимают второе место в группе F благодаря разгрому РБ Лейпциг (0:4) и ничьей с Селтиком (1:1) у "сливочных" две победы в двух матчах.

Реал - Шахтер
Среда, 4 октября, 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу, Мадрид (Испания)
Арбитр:Иван Кружляк (Словакия)    
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Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции

Последние результаты команд

Оба коллектива находятся в хорошей форме. Шахтер в последних пяти матчах лишь единожды потерял очки в уже упомянутом матче с Селтиком. В последнем матче внутреннего первенства команда Йовичевича разгромила Металлист, а до этого побеждала Черноморец, Рух и РБ Лейпциг. 

Что касается Реала, то здесь ситуация довольно схожая. Лишь с тем отличием, что мадридцы играли вничью в чемпионате Испании в последнем матче с Осасуной. На счету подопечных Карло Анчелотти триумфы в матчах с Мальоркой, Селтиком, Атлетико Мадрид и РБ Лейпциг.

Кадровые новости

Шахтер, если не считать травму Виктора Корниенко, который точно не поможет команде в ближайшее время, подходит к матчу в максимально оптимальном составе. Йовичевич сможет выпустить на поле своих сильнейших исполнителей, чего не скажешь об Анчелотти.

Итальянский специалист не сможет рассчитывать на Тибо Куртуа, поэтому с большой долей вероятности, против украинской команды сыграет украинский голкипер Андрей Лунин. Также в заявке на матч не нашлось места Дани Себальосу, но учитывая кадровый потенциал испанского гранда тяжелой потерей это назвать нельзя.

Ориентировочные составы

Реал: Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.

Шахтер: Трубин - Лукас Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Степаненко, Судаков, Джурасек - Зубков, Сикан, Мудрик

Прогноз 

По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии с огромным перевесом является мадридский клуб.

Единственный шанс Шахтера, как это не прискорбно отчасти признавать, видится в отсутствии игровой практики у Андрея Лунина, который является наиболее предпочтительным вариантом на место голкипера в связи с травмой 
Куртуа.

Хочется, чтобы украинец показывал хорошую игру, воспользовавшись шансом зарекомендовать себя, но если Анчелотти не решит провести серьезную ротацию в этом матче, имено Лунин видится самым слабым звеном в составе Реала

Впрочем, "горняки" уже однажды удивили в этом розыгрыше ЛЧ, поэтому не стоит сбрасывать со счетов вероятность того, что донецкий клуб сможет переиграть соперника не только по счету, но и по уровню показанного футбола.

Прогноз ISPORT: Обе команды забьют.

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