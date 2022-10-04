Реал - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Команды встретятся в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле примет донецкий Шахтер.

Поединок состоится в Мадриде (Испания) на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у хозяев.

Прогноз на матч Реал - Шахтер

На победу итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1,18, в то время как триумф подопечных Игоря Йовичевич оценили в 17,00.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 7,90.

Аналитики также считают, что предстоящий матч имеет высокие шансы закончится сухой победой Реала. Поставить на то, что обе команды не забьют можно с коэффициентом - 1,82.

Примечательно, что на специалисты ожидают увидеть победу Реала со счетом - 2:0 - шансы на данный счет оцениваются - в 7,2.

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В своей истории Реал и Шахтер провели шесть матчей. Мадридский клуб имеет лучшую статистику очных встреч: 4 победы у Реала и 2 - у Шахтера. В последний раз команды играли в прошлом розыгрыше турнира. Тогда "сливочные" дважды обыграли "горняков" - 2:1 и 5:0.

Напомним, турнирную таблицу группы возглавляет Реал, у которого две победы за две игры. Шахтер идет на втором месте, имея четыре очка.