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Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов

Мюнхенский клуб установил рекорд на групповом этапе еврокубка.
Вчера, 23:40
Бавария установила рекорд / Getty Images
Бавария установила рекорд / Getty Images
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Мюнхенская Бавария в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов разгромила со счетом 5:0 чешскую Викторию Пльзень.

Этой победой немецкий клуб установил рекорд в главном еврокубке, не проигрывая на групповом этапе турнира уже в 31 матче. По этому показателю мюнхенцы превзошли предыдущее достижение мадридского Реала, на счету которого 30 поединков без поражений.

Последний раз Бавария проигрывала на групповом этапе Лиги чемпионов еще в сентябре 2017 году в матче с ПСЖ (0:3). После этого немецкая команда одержала 28 побед и трижды сыграла вничью.

Отметим, что в следующем туре групповой стадии Лиги чемпионов Бавария 12 октября снова сыграет с Викторией Пльзень. Также в квартете мюнхенцам противостоят Барселона и миланский Интер.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Бавария - Виктория Пльзень (5:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария
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