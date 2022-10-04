Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов

Мюнхенская Бавария в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов разгромила со счетом 5:0 чешскую Викторию Пльзень.

Этой победой немецкий клуб установил рекорд в главном еврокубке, не проигрывая на групповом этапе турнира уже в 31 матче. По этому показателю мюнхенцы превзошли предыдущее достижение мадридского Реала, на счету которого 30 поединков без поражений.

Последний раз Бавария проигрывала на групповом этапе Лиги чемпионов еще в сентябре 2017 году в матче с ПСЖ (0:3). После этого немецкая команда одержала 28 побед и трижды сыграла вничью.

A new #UCL record for Bayern! 🔥



Unbeaten in their last 31 group stage matches (W28, D3) 👏 pic.twitter.com/E6j40DpKEO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2022

Отметим, что в следующем туре групповой стадии Лиги чемпионов Бавария 12 октября снова сыграет с Викторией Пльзень. Также в квартете мюнхенцам противостоят Барселона и миланский Интер.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Бавария - Виктория Пльзень (5:0).