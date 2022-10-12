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ПСЖ без Месси вновь не смог переиграть Бенфику

Команды по результатам двухматчевого противостояния не определили сильнейшего.
Сегодня, 00:03
ПСЖ - Бенфика / https://twitter.com/OptaJean
ПСЖ - Бенфика / https://twitter.com/OptaJean
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Во вторник, 11 октября, на Парк де Пренс в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся матч между ПСЖ и лиссабонской Бенфикой.

Еще задолго до старта поединка стало известно, что своей команде не сможет помочь Лионель Месси. И, как оказалось, этой потери было достаточно, чтобы парижане вновь не смогли обыграть "орлов".

Под занавес первой половины хозяева поля вышли вперед, благодаря точному удару Килиана Мбаппе с 11-метровой отметки.

Однако после перерыва судья назначил пенальти в эти же ворота, теперь в пользу Бенфики. Жоау Мариу, как и его французский коллега, успешно реализовал возможность сравнять счет.

Стоит отметить, что за всю вторую 45-минутку подопечные Кристофа Галтье смогли нанести лишь два удара по воротам Влаходимоса. В то же самое время португальцы предприняли сразу пять попыток пробить Доннарумму.

Благодаря данной ничьей и неожиданному поражению Ювентуса в матче с Маккаби, Бенфика практически гарантировала себе место в плей-офф - команда Рогера Шмидта делит с ПСЖ первое место группы Н, опережая туринцев на пять очков за два тура до конца группового этапа. 

ПСЖ - Бенфика 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Мариу, 62 (пен.).

ПСЖ: Доннарумма - Данило, Маркиньос, Рамос - Хакими, Витинья (Руис, 85), Верратти, Бернат (Мукиеле, 85) - Сарабия (Экитике, 74), Мбаппе (Солер, 90), Неймар.

Бенфика: Влаходимос - Ба (Жилберту, 63), А. Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину (Гонсалвеш, 77), Орснес, Фернандес, Жоау Мариу (Шикиньо, 90+3), Рафа Силва (Дракслер, 77) - Рамуш (Пинью, 77).

Предупреждения: Сарабия, Верратти - Отаменди, Жоау Мариу, Флорентину, Фернандес, Жилберту.

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