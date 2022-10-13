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Голливудский актер, сыгравший Короля Севера, получил уникальный подарок от Серхио Рамоса

Звезда Игры Престолов посетил матч Лиги чемпионов.
Сегодня, 16:00
Серхио Рамос и Кит Харингтон
Серхио Рамос и Кит Харингтон
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Во вторник, 11 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Бенфику.

Команды не смогли выявить победителя, обменявшись голами с пенальти. В составе парижан забил Мбаппе, а у португальцев отличился Жоау Мариу.

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Поединок, который проходил в Париже, посетил звезда телевизионного сериала - Игра Престолов - Кит Харингтон, который сыграл Короля Севера.

После матча актер встретился с защитником ПСЖ Серхио Рамосом, который вручил ему персональную футболку.

Стоит отметить, что Харингтон также встретился с аргентинским нападающим Лионелем Месси, а также его супругой.

В турнирной таблице группы в Лиге чемпионов занимает первое место с 8 очками, а далее идет Бенфика, у которой также 8 баллов. На третьем месте расположился Ювентус (3 балла), а замыкает квартет Маккаби Хайфа (3 пункта).

Ранее сообщалось, что владельцы ПСЖ приобрели акции клуба из чемпионата Португалии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов голливуд ПСЖ Серхио Рамос
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