ПСЖ - Бенфика 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Бенфику.

Французский клуб вышел вперед на 40-й минуте благодаря голу Мбаппе с пенальти.

Гости не собирались сдаваться и реализовали свой момент - пенальти - на 62-й минуте, а его автором стал Жоау Мариу.

До конца встречи команды имели несколько моментов для взятия ворот, но забить не смогли, завершив матч вничью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Бенфика:

ПСЖ - Бенфика 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Мариу, 62 (пен.).

ПСЖ: Доннарумма - Данило, Маркиньос, Рамос - Хакими, Витинья (Руис, 85), Верратти, Бернат (Мукиеле, 85) - Сарабия (Экитике, 74), Мбаппе (Солер, 90), Неймар.

Бенфика: Влаходимос - Ба (Жилберту, 63), А. Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину (Гонсалвеш, 77), Орснес, Фернандес, Жоау Мариу (Шикиньо, 90+3), Рафа Силва (Дракслер, 77) - Рамуш (Пинью, 77).

Предупреждения: Сарабия, Верратти - Отаменди, Жоау Мариу, Флорентину, Фернандес, Жилберту.

Источник: MEGOGO