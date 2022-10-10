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Владельцы ПСЖ приобрели акции клуба из чемпионата Португалии

Катарские инвесторы вложили деньги в Брагу.
Сегодня, 19:25
Владелец ПСЖ / Getty Images
Владелец ПСЖ / Getty Images
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Владеющая ПСЖ компания приобрела акции Браги. Об этом сообщает Diario Sport.

Компания Qatar Sports Investments приобрела 21,67% акций португальского клуба. В руководстве QSI считают, что у португальской команды есть потенциал для финансового и спортивного роста. 

Кроме того, новые акционеры планируют сделать Брагу одним из ведущих клубов Португалии, а также хотят видеть команду в еврокубках.

Напомним, Qatar Sports Investments владеет ПСЖ с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брага ПСЖ
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