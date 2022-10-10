Владельцы ПСЖ приобрели акции клуба из чемпионата Португалии
Катарские инвесторы вложили деньги в Брагу.
Владеющая ПСЖ компания приобрела акции Браги. Об этом сообщает Diario Sport.
Компания Qatar Sports Investments приобрела 21,67% акций португальского клуба. В руководстве QSI считают, что у португальской команды есть потенциал для финансового и спортивного роста.
Кроме того, новые акционеры планируют сделать Брагу одним из ведущих клубов Португалии, а также хотят видеть команду в еврокубках.
Напомним, Qatar Sports Investments владеет ПСЖ с 2011 года.
Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики.