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Йовичевич: Пытаемся перенести храбрость украинских воинов на футбольное поле

Главный тренер донецкого Шахтера поделился мыслями о поединке Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:29
Игор Йовичевич / Getty Images
Игор Йовичевич / Getty Images
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В рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Шотландии встретился с местным селтиком.

"Горнякам" нужно было не проиграть, чтобы достичь желаемого результата - гарантировать себе еврокубковую весну.

"Когда ничья на вкус, как победа, то это очень положительные эмоции для меня лично как тренера и для всей команды. Мы действительно ждали тяжелой игры, и все европейские команды знают, что играть здесь, на Селтик Парк, перед 57 тысячами – это нелегко и для более опытных команд… Однако мы настолько отважны, настолько храбры, что думаем не столько о последствиях, сколько о своих перформансах, о своей игре.

Когда команда показывает, что в течение матча может изменить темп и ритм, стать протагонистом, терпеть, контратаковать и показать характер. Тот характер, который показывает украинский народ, борющийся за нашу свободу, всех нас. Этот результат очень важен для нас. Мы воспринимаем это как большой успех. Ведь три месяца тому назад никто не верил в нас, однако мы верили. Мы верили в ежедневную работу. И это просто следствие той семейной атмосферы, которую мы создали. Эти парни – герои, действительно герои", - начал свою пресс-конференцию Игорь Йовичевич.

Источник: Getty Images

Главный тренер команды рассказал, что для его команды представлять Украину на мировом уровне это очень важно, и они точно помнят, ради кого это делают.

"Это большая ответственность, мы чувствовали эту поддержку украинцев. Мы были сфокусированы и абсолютно мотивированы на игру. Мы знаем, что украинские солдаты дерутся и, к сожалению, погибают каждый день. Постоянно помним об этом и пытаемся перенести их храбрость на футбольное поле.

Сложно описать эти эмоции. Идет война.

Мы ощущали всю ответственность и гордость за то, что представляем Украину. Мы сражались до конца и верили, что можем победить. Это было непросто. И вообще вся эта политическая ситуация – она тяжелая. Но мы должны бороться дальше.

Источник: Getty Images

Шахтер уже точно сыграет в плей-офф еврокубка, но будет ли это Лига Европы, возможно Лига чемпионов - все решится в следующем, последнем туре. Лейпциг в параллельном поединке обыграл Реал Мадрид и теперь "горнякам" нужно обыграть "быков", чтобы обойти их в таблице и занять вторую строчку.

"У Реала (в матче с Лейпцигом, прим) не играли ведущие футболисты – Модрич, Бензема, Вальверде. РБ прошел через смену тренера: Марко Розе изменил и схему, и стиль игры. Поэтому они находятся на достаточно высоком уровне и точно являются фаворитами в Нашем противостоянии, однако хочу сказать, что мы тоже набрали обороты, чувствуем себя прекрасно, показываем это в каждом матче и, по меньшей мере, можем успешно противостоять сопернику.

Я счастлив, что мы уже приобрели статус участника еврокубков весной. Это большой успех. Однако каждый из нас имеет мечту, которую никто не может забрать – преодолеть группу и идти все дальше и дальше. Соперник знает, как мы играем тактически, но не знает, что в наших душах и сердцах. И то, за кого мы играем – это очень важно. Это наша сила", - заключил Йовичевич.

Поединок между Шахтером и РБ Лейпциг пройдет на следующей неделе – 2 ноября – и будет номинально домашним для "горняков". Любая победа выведет украинский клуб на второе место в таблице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич
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