Реал на выезде сенсационно проиграл РБ Лейпцигу

Во вторник, 25 октября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг принимал Реал Мадрид.

Хозяева, находясь в статусе андердога, смогли шокировать звездных гостей дупленым выстрелом в самом начале встречи. Голами за "быков" отметились Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку.

Ответить на пропущенные мячи Реал смог под занавес тайма. Вингер Винисиус Жуниор с ассиста Марко Асенсио сократил отставание.

Во второй половине встречи многие фанаты могли ожидать камбэк от Реала, однако Лейпциг шокировал гостей, забив снова. Гол Тимо Вернера удвоил преимущество хозяев.

Реал сумел под занавес встречи отыграть один мяч благодаря голу Родриго, однако на большее гостей не хватило.

РБ Лейпциг - Реал 3:2

Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 - Винисиус, 44, Родриго, 90+4

РБ Лейпциг: Бласвих - Симакан (Хенрихс, 89), Орбан, Гвардиол, Раум (Диалло, 69) - Форсберг (Ольмо, 69), Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаи - Андре Силва (Вернер, 69), Нкунку.

Реал Мадрид: Куртуа - Начо (Алаба, 69), Милитао, Рюдигер - Кроос (Азар, 76), Тчуамени, Камавинга, Васкес (Карвахаль, 69) - Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждение: Васкес