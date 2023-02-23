Гвардиола: Если от нас ждали победы 4:0, то извиняюсь, нам это было не под силу

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига (1:1).

Английская команда вела в счете с минимальным перевесом, но на 70-й минуте поединка не смогла удержать победный результат.

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"Мы не сделали шаг вперед во втором тайме. Они стали прессинговать еще выше. Но мы правильно отреагировали на пропущенный мяч и хорошо провели последние 20 минут.

У нас были хорошие моменты как в первой, так и во второй половине. Ничью можно считать хорошим результатом.

Я доволен, как мы сыграли в этом матче, не только первым таймом. Многие сильные команды уже вылетели из этого турнира. Если от нас ждали победы 4:0 здесь, то извиняюсь. Нам это было не под силу", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Лейпциг - Манчестер Сити (1:1).