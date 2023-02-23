РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала ЛЧ.
В рамках 1/8 финала ЛЧ РБ Лейпциг принял Манчестер Сити.
Команды не выявили победителя в первом противостоянии между собой, обменявшись голами.
"Горожане" открыли счет в матче усилиями Рияда Мареза. Позже "быки" ответили на это голом Йошко Гвардиола.
Вашему вниманио видеообзор матча Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1
Голы: Гвардиол, 70, Марез, 27
xG:0.84 - 1.35
Владение мячем: 37% - 63%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 4 - 3
РБ Лейпциг: Бласвих - Клостерманн (Генрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Гальстенберг (Раум, 88) - Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) - Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер - А. Силва (Поульсен, 82).
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Аке - Родри, Гюндоган - Марез, Б. Силва, Грилиш - Холанд.
Предупреждение: Генрихс.