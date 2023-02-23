РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

В рамках 1/8 финала ЛЧ РБ Лейпциг принял Манчестер Сити.

Команды не выявили победителя в первом противостоянии между собой, обменявшись голами.

"Горожане" открыли счет в матче усилиями Рияда Мареза. Позже "быки" ответили на это голом Йошко Гвардиола.

Вашему вниманио видеообзор матча Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол, 70, Марез, 27

xG:0.84 - 1.35

Владение мячем: 37% - 63%

Удары: 6 - 11

Удары в створ: 4 - 3

РБ Лейпциг: Бласвих - Клостерманн (Генрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Гальстенберг (Раум, 88) - Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) - Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер - А. Силва (Поульсен, 82).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Аке - Родри, Гюндоган - Марез, Б. Силва, Грилиш - Холанд.

Предупреждение: Генрихс.