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РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала ЛЧ.
Сегодня, 00:26
Getty Images
Getty Images

В рамках 1/8 финала ЛЧ РБ Лейпциг принял Манчестер Сити.

Команды не выявили победителя в первом противостоянии между собой, обменявшись голами.

"Горожане" открыли счет в матче усилиями Рияда Мареза. Позже "быки" ответили на это голом Йошко Гвардиола.

Вашему вниманио видеообзор матча Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол, 70, Марез, 27

xG:0.84 - 1.35
Владение мячем: 37% - 63%
Удары:  6 - 11
Удары в створ: 4 - 3

РБ Лейпциг: Бласвих - Клостерманн (Генрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Гальстенберг (Раум, 88) - Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) - Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер - А. Силва (Поульсен, 82).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Аке - Родри, Гюндоган - Марез, Б. Силва, Грилиш - Холанд.

Предупреждение: Генрихс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити РБ Лейпциг

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РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

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