РБ Лейпциг - Манчестер Сити : результат и обзор матча ЛЧ 22.02.2023
В рамках первого поединка 1/8 финала ЛЧ РБ Лейпциг принял Манчестер Сити.
Несмотря на игру перед домашними трибунами "быки" выбрали игру вторым номером. Немецкая команда отдала мяч "горожанам", которые закономерно создали больше моментов.
Именно они и открыли счет в поединке. За манкунианцев отличился Рияд Марез на 27 минуте поединка. В первом тайме гости продолжили давить, но удвоить свое преимущество не смогли.
После перерыва ситуация несколько изменилась. Игра команд выровнялась, и более того, коллектив Марко Розе начал брать инициативу в свои руки. Это смогло принести свои плоды. На 68 минуте встречи Йошко Гвардиол огорчил подопечных Пепа Гвардиолы.
Такой результат, судя по всему, устраивал обе команды ведь с тех пор они не создали ни единого голевого момента и счет на табло не изменился.
Статистика матча Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1
Голы: Гвардиол, 70, Марез, 27
xG:0.84 - 1.35
Владение мячем: 37% - 63%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 4 - 3
РБ Лейпциг: Бласвих - Клостерманн (Генрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Гальстенберг (Раум, 88) - Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) - Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер - А. Силва (Поульсен, 82).
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Аке - Родри, Гюндоган - Марез, Б. Силва, Грилиш - Холанд.
Предупреждение: Генрихс.