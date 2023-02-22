РБ Лейпциг - Манчестер Сити : результат и обзор матча ЛЧ 22.02.2023

В рамках первого поединка 1/8 финала ЛЧ РБ Лейпциг принял Манчестер Сити.

Несмотря на игру перед домашними трибунами "быки" выбрали игру вторым номером. Немецкая команда отдала мяч "горожанам", которые закономерно создали больше моментов.

Именно они и открыли счет в поединке. За манкунианцев отличился Рияд Марез на 27 минуте поединка. В первом тайме гости продолжили давить, но удвоить свое преимущество не смогли.

После перерыва ситуация несколько изменилась. Игра команд выровнялась, и более того, коллектив Марко Розе начал брать инициативу в свои руки. Это смогло принести свои плоды. На 68 минуте встречи Йошко Гвардиол огорчил подопечных Пепа Гвардиолы.

Такой результат, судя по всему, устраивал обе команды ведь с тех пор они не создали ни единого голевого момента и счет на табло не изменился.

Статистика матча Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол, 70, Марез, 27

xG:0.84 - 1.35

Владение мячем: 37% - 63%

Удары: 6 - 11

Удары в створ: 4 - 3

РБ Лейпциг: Бласвих - Клостерманн (Генрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Гальстенберг (Раум, 88) - Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) - Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер - А. Силва (Поульсен, 82).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Аке - Родри, Гюндоган - Марез, Б. Силва, Грилиш - Холанд.

Предупреждение: Генрихс.