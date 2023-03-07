Челси - Боруссия Дортмунд: обзор матча и результат игры

Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле примет Боруссию Дортмунд. В первой встречи немецкий коллектив добыл минимальную победу.

В преддверии поединка главные тренеры огласили стартовые составы команд.

Челси : Кепа – Фофана, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Энцо, Ковачич, Чилуэлл – Стерлинг, Хаверц, Фелиш.

Запасные: Беттинелли, Бергстрем, Пулишич, Лофтус-Чик, Чалоба, Мудрик, Закария, Зиеш, Галлахер, Чуквуэмека, Холл.

Боруссия: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро – Джан – Брандт, Беллингем, Озджан, Ройс – Алле.

Запасные: Кобель, Унбегаун, Рейна, Дауд, Хуммельс, Модест, Мален, Менье, Пасслак, Роте, Байно-Гиттенс, Кулибали.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.