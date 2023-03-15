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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2022/23

Определились восемь лучших команд главного еврокубкового турнира.
Вчера, 23:55
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В среду, 15 марта, были сыграны последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определился окончательный состав участников четвертьфинала турнира.

Примечательно, что сразу три команды из Италии попали в список лучших. Два представителя имеет Англия, а также по одной команде будет представлены Португалия, Германия и Испания.

Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • Челси (Англия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Милан (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Реал (Испания)
  • Наполи (Италия)

Напомним, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 17 марта. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция события.


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