Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2022/23

В среду, 15 марта, были сыграны последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определился окончательный состав участников четвертьфинала турнира.

Примечательно, что сразу три команды из Италии попали в список лучших. Два представителя имеет Англия, а также по одной команде будет представлены Португалия, Германия и Испания.

Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов:

Челси (Англия)

Бенфика (Португалия)

Милан (Италия)

Бавария (Германия)

Манчестер Сити (Англия)

Интер (Италия)

Реал (Испания)

Наполи (Италия)

Напомним, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 17 марта. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция события.