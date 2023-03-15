Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2022/23
Определились восемь лучших команд главного еврокубкового турнира.
В среду, 15 марта, были сыграны последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определился окончательный состав участников четвертьфинала турнира.
Примечательно, что сразу три команды из Италии попали в список лучших. Два представителя имеет Англия, а также по одной команде будет представлены Португалия, Германия и Испания.
Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов:
- Челси (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Милан (Италия)
- Бавария (Германия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Интер (Италия)
- Реал (Испания)
- Наполи (Италия)
Напомним, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 17 марта. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция события.