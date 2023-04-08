Наполи продолжает терять форвардов перед матчем с Миланом

12 апреля состоятся первые матчи четвертьфиналом Лиги чемпионов, в которых встретятся два итальянских клуба Наполи и Милан.

Несмотря на положительные результаты в Серии А, неаполитанцы обыграли Лечче, у клуба большие проблемы.

Ранее сообщалось, что Виктор Осимхен пропустит матч против Милана из-за травмы. А теперь по той же причине вылетел еще один форвард Наполи Джованни Симеоне.

В том самом матче с Лечче аргентинский нападающий получил травму и покинул поле. Насколько все плохо пока неизвестно, но есть большой шанс, что как минимум первый матч ЛЧ Симеоне пропустит.

Таким образом единственным номинально чистым форвардом в клубе остался Джакомо Распадори. Хотя там также могут сыграть Политано, Лосано или юный Дзербин.