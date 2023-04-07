Интер не сумел одолеть Салернитану, а Наполи выборол очередную победу

В рамках 29-го тура итальянской Серии А состоялись встречи миланского Интера с Салернитаной и текущего лидера чемпионата Наполи против Лечче.

"Нераадзурри" начали поединок с быстрого гола и казалось, что встреча закончится разгромом, однако у хозяев были другие планы. Гильермо Очоа выдал очередной оверперфоманс не позволил гостям забить более ни одного гола.

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Зато в самой концовке матча Антони Кандрева изящно забросил мяч за шиворот Онаны и выборол своей команде одно очко.

Статистика матча Серии А Салернитана - Интер

Салернитана - Интер 1:1

Голы: Кандрева, 90 - Госенс, 6

Владение мячем: 44% - 56%

Удары: 11 - 25

Удары в створ: 3 - 11

Атаки: 90 - 131

Фолы: 14 - 10

Салернитана: Очоа - Бронн (Диа, 46), Дьомбер, Данилюк - Пирола (Трост-Эконг, 66), Брадарич, Кандрева, Вильена (Бохинен, 79), Кастанос (Бутхейм, 85), Кулибали (Николусси-Кавилья, 66) - Пентек.

Интер: Онана - Думфрис, Дармиан, де Врей, Ачерби - Гозенс (Димарко, 75), Мхитарян, Барелла (Брозович, 66), Аслани (Гальярдини, 66) - Корреа (Мартинес, 66), Лукаку (Джеко, 85).

Предупреждения: Кулибали, 38, Николусси, 70 - Де Врей, 34, Гальярдини, 89

В соседнем матче Лечче принимал лидера турнирной таблицы Наполи.

Хозяева решили дать бой неаполитанцам и начали резво, но на 18-й минуте матча Ди Лоренцо вывел гостей вперед. Команды продолжали обмениваться атаки вплоть до свистка на перерыв.

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Второй тайм начался с шикарного дальнего удара Федерико Ди Франческо, который вернул в матч интригу. Продержалась она, увы, недолго. На 64-й минуте матча защитник Лечче забил автогол, пытаясь выбить мяч подальше от ворот. Более опасных моментов в мачте не было.

Статистика матча Серии А Лечче - Наполи

Лечче - Наполи 1:2

Голы: Ди Франческо, 52 - Ди Лоренцо, 18, Галло, 64 (автогол)

Владение мячем: 31% - 69%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 3 - 3

Атаки: 98 - 144

Фолы: 12 - 9

Лечче: Фальконе - Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло - Мале (Аскильдсен, 80), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 71) - Ди Франческо (Банда, 88), Уден (Эспето, 80), Сисей (Волькерлинг, 79).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90) - Лоботка, Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Ндомбеле, 66) - Кварацхелия (Дзербин, 90), Распадори (Симеоне, 65; Политано, 82).

Предупреждения: Жандре, 62, Умтити, 84 - Ндомбеле, 72