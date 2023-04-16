Осимхен начнет в старте ответный матч против Милана

Нападающий Наполи Виктор Осимхен начнет матч против Милана в стартовом составе с первых минут, потвердил Лучано Спалетти.

Напомним, что нигериец пропустил первый 1/4 финала ЛЧ против россонери, который Наполи проиграл 1:0.

Накануне форвард впервые появился на поле на 73-й минуте матча против Вероны, пропустив до этого около месяца из-за травмы.

"Да, он выйдет в старте. У Осимхена есть физическая мощь и скорость. Он умеет цепляться за мяч, играть головой и менять ритм – у него так много разных достоинств.

Для наших болельщиков сейчас он герой и всегда вызывает волну энтузиазма. Такие игроки сделаны из другого теста, у них масса вариантов продолжения игры, они умеют выполнять различные функции", – приводит слова главного тренера Лучано Спалетти Football Italia.

Напомним, что ранее специалист пригрозил покинуть матч, если фанаты не будут поддерживать команду.