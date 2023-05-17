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"Будет увлекательно": Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с Манчестер Сити

Реал поборется с "горожанами" за путевку в финал Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:42
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался по поводу ответного матча с Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.

Первый поединок на поле мадридцев соперники завершили вничью 1:1.

"Мы близки к тому, чтобы сделать что-то важное, как и в прошлом сезоне. Мы очень мотивированы. Мы знаем, что это сложно, но это помогает нам быть лучше.

Мы очень рады быть здесь, хотя для такого клуба, как Реал, это вполне нормально: 11 раз из 13 мы доходили до полуфинала. Это нелегко, и мы должны наслаждаться этим.

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Мне нужна команда, которая хорошо читает игру. Игроки должны знать, что будут долгие страдания, что нормально для такого матча. И тогда им приходится кусаться, когда сопернику тяжело.

Ответный матч не будет отличаться от первого. Мы хотим улучшить несколько вещей по сравнению с прошлой неделей. Сити имеет лучшую команду в Европе на этот момент, и это будет увлекательно.

Для Реала Лига чемпионов особенная из-за своей истории. От первых пяти кубков и по сей день. Это клуб, который способен сохранить эту историю. Мы не забываем ее", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом будет сыгран в среду, 17 мая. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал.

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