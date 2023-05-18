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"Они заслужили финал": Анчелотти отдал должное сопернику после разгрома от Манчестер Сити

Мадридский Реал потерпел безоговорочное поражение в полуфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:29
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался по поводу разгромного поражения от Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.

После ничьей 1:1 на поле мадридцев в первом поединке "горожане" в ответном матче обыграли соперника со счетом 4:0.

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"Надо извлечь уроки, подумать о следующем сезоне и стать сильнее. В прошлом сезоне нам удалось победить их и выйти в финал. В этот раз пришел черед Манчестер Сити.

Они играли лучше и заслужили этот финал. Они активно прессинговали с самого начала, поэтому нам было трудно строить игру, которую мы хотели продемонстрировать.

Сейчас уходить в глубокий анализ не имеет смысла. Это болезненное поражение. Очень обидное. Но такое случается в футболе. Ты попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, и если такой сильный соперник играет лучше тебя, то ты остаешься без финала", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Реал (4:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Карло Анчелотти Реал Мадрид

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Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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