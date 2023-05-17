Манчестер Сити - Реал Мадрид: обзор и результат матча Лиги чемпионов 17.05.2023
В рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити и Реал выясняли. кто из них поборется с Интером за победу в турнире.
Помня опыт прошлогодней встречи, никто не ждал, что для любой из команд этот поединок станет легкой прогулкой, однако, ожидания телезрителей не оправдались.
Манчестер Сити "размазал" Реал в первом тайме и результатом этого стал дубль Бернарду Силвы,повторившего достижение Лео Месси и Роберта Левандовски.
После перерыва до поры до времени чуть лучше были гости, но, этого никак бы не хватило, чтобы вернуться в игру, а в концовке матча коллектив Пепа Гвардиола вернул себе инициативу, добив "раненного зверя".
Сперва голом в свои ворота отметился Эдер Милитао, а уже в компенсированное время Хулиан Альварес, вышедший всего за несколько минут до этого, поставил точку в матче.
Статиситка матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал 4:0
Голы: Бернарду, 23, 37, Милитао (автогол), 76, Альварес, 90+1.
xG: 1.78 - 0.37
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 7 - 3