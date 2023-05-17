iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Реал Мадрид: обзор и результат матча Лиги чемпионов 17.05.2023

"Горожане" встретятся с Интером в финале главного клубного турнира Европы
Вчера, 23:56
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити и Реал выясняли. кто из них поборется с Интером за победу в турнире.

Помня опыт прошлогодней встречи, никто не ждал, что для любой из команд этот поединок станет легкой прогулкой, однако, ожидания телезрителей не оправдались.

Манчестер Сити "размазал" Реал в первом тайме и результатом этого стал дубль Бернарду Силвы,повторившего достижение Лео Месси и Роберта Левандовски.

После перерыва до поры до времени чуть лучше были гости, но, этого никак бы не хватило, чтобы вернуться в игру, а в концовке матча коллектив Пепа Гвардиола вернул себе инициативу, добив "раненного зверя".

Сперва голом в свои ворота отметился Эдер Милитао, а уже в компенсированное время Хулиан Альварес, вышедший всего за несколько минут до этого, поставил точку в матче.

Статиситка матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал

Манчестер Сити - Реал 4:0

Голы: Бернарду, 23, 37, Милитао (автогол), 76, Альварес, 90+1.

xG: 1.78 - 0.37
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 7 - 3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид

Статьи по теме

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити и Интер впервые сыграют в официальном матче Манчестер Сити и Интер впервые сыграют в официальном матче
Реал проиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов во второй раз в своей истории Реал проиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов во второй раз в своей истории
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi покинули турнир, Monte сыграют с GamerLegion
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

НБА01:00
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
Лига Чемпионов00:58
Лига чемпионов: Интер и Манчестер Сити сыграют в финале
Лига Чемпионов00:55
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Европа00:54
Манчестер Сити и Интер впервые сыграют в официальном матче
Европа00:41
Интер близок к продлению контракта с талантливым центрбеком
Лига Чемпионов00:30
Гвардиола повторил несколько рекордов Фергюсона и Анчелотти в Лиге чемпионов
Европа00:21
Гвардиола установил уникальное достижение
Лига Чемпионов00:09
Реал проиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов во второй раз в своей истории
Вчера, 23:56
Европа23:56
Манчестер Сити уничтожил Реал в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа23:39
Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK