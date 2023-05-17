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Бернарду повторил достижение Месси и Левандовски

Португалец отметился дублем в ворота Реала в полуфинале Лиги чемпионов.
Вчера, 23:31
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на выезде встречается с Манчестер Сити.

"Сливочные" полностью провалили первый тайм, чем и воспользовался хавбек "горожан" Бернарду Силва.

Португалец проводит потрясающую игру и благодаря этому сумел отличиться дублем в ворота Тибо Куртуа.

Таким образом, Силва повторил достижение Месси и Левандовски, которые вместе с Бернарду являются единственными игроками, забивавшими Реалу 2 и более мяча на стадии полуфиналов Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Роберт Левандовски Бернарду Силва

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