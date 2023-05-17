Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов
Итальянец провел больше всех матчей в истории главного клубного турнира.
В рамках полуфинала ЛЧ Реал встречается с Манчестер Сити.
Этот матч является знаменательным для наставника "сливочных" Карло Анчелотти.
Итальянец проводит свой 191 поединок в рамках главного клубного турнира Европы. Таким образом, он возглавил список тренеров с наибольшим количеством матчей в ЛЧ.
Ранее на первом месте рейтинга находился сэр Алекс Фергюсон. У легендарного главного тренера МЮ 190 игр в Лиге чемпионов.
Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал.