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Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов

Итальянец провел больше всех матчей в истории главного клубного турнира.
Вчера, 22:28
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В рамках полуфинала ЛЧ Реал встречается с Манчестер Сити.

Этот матч является знаменательным для наставника "сливочных" Карло Анчелотти.

Итальянец проводит свой 191 поединок в рамках главного клубного турнира Европы. Таким образом, он возглавил список тренеров с наибольшим количеством матчей в ЛЧ.

Ранее на первом месте рейтинга находился сэр Алекс Фергюсон. У легендарного главного тренера МЮ 190 игр в Лиге чемпионов.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал.


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