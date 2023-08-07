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Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф раунда

Определены пары команд, которые поборются за попадание в групповой этап.
Сегодня, 13:13
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки были определено пары, в которых команды сыграют между собой.

Во время жеребьевки украинские клубы участия не принимали. Днепр-1 вылете, проиграв Панатинаикосу.

Итоги жеребьевки плей-офф отбора Лиги чемпионов:

  • Слован Братислава (SVK)/Маккаби Хайфа (ISR) - Янг Бойз (SUI)
  • Антверпен (BEL) - AEK (GRE)/Динамо Загреб (CRO)
  • Ракув (POL)/Арис Лимасол (CYP) - Копенгаген (DEN)/Спарта Прага (CZE)
  • Клаксвик (FRO)/Мольде (NOR) - Олимпия Любляна (SVN)/Галатасарай (TUR)
  • Рейнджерс (SCO)/Серветт (SUI) - ПСВ (NED)/Штурм (AUT)
  • Брага (POR)/ТСЦ Бачка-Топола (SRB) - Панатинаикос (GRE)/Марсель (FRA)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 22-23 августа, тогда как ответные матчи состоятся 29-30 августа. 

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая начнется в 14:00 по Киеву.


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