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Саудовская Аравия ведет переговоры с УЕФА о получении места в Лиге чемпионов

Государство на Аравийском полуострове хочет получить эксклюзивное право на участие в главном еврокубке.
Сегодня, 10:02
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нынешним летом Саудовская Аравия "терроризирует" Европу, забирая в свой чемпионат звезд футбола, привлекая их сумасшедшими зарплатами.

Теперь же саудовское правительство в рамках популяризации футбола хочет добиться, казалось бы, чего-то невероятного.

Как сообщает испанское издание Marca, Саудовская Аравия ведет переговоры с УЕФА о получении уайлд-карда для участия в Лиге чемпионов.

По информации источника, Саудовская Аравия хочет, чтобы победитель арабской Лиги чемпионов получал место в европейском турнире.

Еще год назад такой поворот событий был бы невозможен, но после всего того, что произошло в 2023 году, нельзя исключать того, что Союз европейских футбольных ассоциаций сдастся под натиском денег.

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При этом отмечается, что, по крайней мере, в ближайшие несколько лет это еще будет невозможным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Саудовская Аравия

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