Зинченко отреагировал на разгромную победу Арсенала в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:30

Сегодня, 14:30

Украинец успешно начал в главном еврокубковом турнире.

Защитник Арсенала Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы над ПСВ (4:0) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Украинец опубликовал пост в Instagram, подведя итоги встречи.

"Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье", - написал Зинченко.

В воскресенье, 24 сентября, Арсенал сыграет с Тоттенхэмом в АПЛ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Арсенал - ПСВ.

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