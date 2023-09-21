Зинченко отреагировал на разгромную победу Арсенала в Лиге чемпионов
Украинец успешно начал в главном еврокубковом турнире.
Защитник Арсенала Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы над ПСВ (4:0) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Украинец опубликовал пост в Instagram, подведя итоги встречи.
"Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье", - написал Зинченко.
В воскресенье, 24 сентября, Арсенал сыграет с Тоттенхэмом в АПЛ.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Арсенал - ПСВ.
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