Арсенал - ПСВ 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 20.09.2023

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Арсенал дому уничтожил ПСВ.

Лондонцы уже на первых минутах поразили ворота соперника - Сака реализовал свой момент.

До перерыва Арсенал забил еще дважды. Троссард и Жезус воспользовались своими шансами на гол.

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Во втором тайме Эдегор установил финальный счет - 4:0.

Вашему вниманию видео всех голов матча Арсенал - ПСВ:

Арсенал - ПСВ 4:0

Голы: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 58), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 76), Хавертц, Троссард (Нелсон, 58), Сака (Фабиу Виейра, 69), Габриэл Жезус (Смит-Роу, 69).

ПСВ: Бенитес, Тезе, Боскальи, Белла-Кочап (Рамальо, 76), Дест, Схаутен, Верман, Ланг (Вертессен, 76), Сайбари (Тилльман, 66), Бакайоко (Лосано, 66), де Йонг.

Предупреждения: Уайт (42), Боскальи (47), Тилльман (80).

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