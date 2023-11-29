"Наша маленькая мечта": Защитник Шахтера озвучил главную цель в Лиге чемпионов

Защитник Шахтера Валерий Бондар после победы над Антверпеном (1:0) заявил, команда приложит все усилия, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Для продолжения выступлений в главном еврокубке "горнякам" в завершающем поединке группового этапа нужно побеждать Порту.

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"Плей-офф Лиги чемпионов? Конечно, когда выпал такой шанс, наверное, нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы им воспользоваться.

Думаю, никто не ожидал, что мы будем в шестом туре бороться за плей-офф Лиги чемпионов. Но это наша маленькая мечта. Надеемся ее воплотить в жизнь. У нас много молодых ребят украинцев, это будет исторический результат", - сказал Бондар MEGOGO после матча с Антверпеном.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Антверпен (1:0).

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