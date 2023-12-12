Вспомнил молодость: Зинченко сфотографировался со своим фото в ПСВ
Во вторник, 12 декабря, ПСВ на своем поле примет Арсенал в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Для украинского футболиста "канониров" Александра Зинченко данный поединок станет особенным. Полузащитник выступал за нидерландский клуб на правах аренды в сезоне-2016/17.
Читай также: "Красивый сон": Неймар потроллил в соцсетях сына, опубликовав забавное фото
Сейчас Зинченко посетил стадион ПСВ, на котором обнаружил свою фотографию.
"Великолепные воспоминания", - написал Александр в Instagram.
В составе нидерландского клуба украинец провел 17 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи.
Матч ПСВ - Арсенал начнется в 19:45 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Зинченко победой дебютировал в профессиональном Counter-Strike.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!