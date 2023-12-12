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Вспомнил молодость: Зинченко сфотографировался со своим фото в ПСВ

Украинец "нашел себя" на домашней арене нидерландского клуба.
Сегодня, 17:21
Александр Зинченко в ПСВ / Getty Images
Александр Зинченко в ПСВ / Getty Images

Во вторник, 12 декабря, ПСВ на своем поле примет Арсенал в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для украинского футболиста "канониров" Александра Зинченко данный поединок станет особенным. Полузащитник выступал за нидерландский клуб на правах аренды в сезоне-2016/17.

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Сейчас Зинченко посетил стадион ПСВ, на котором обнаружил свою фотографию.

"Великолепные воспоминания", - написал Александр в Instagram.

В составе нидерландского клуба украинец провел 17 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи.

Матч ПСВ - Арсенал начнется в 19:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Зинченко победой дебютировал в профессиональном Counter-Strike.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Арсенал Лондон Александр Зинченко

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