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"Красивый сон": Неймар потроллил в соцсетях сына, опубликовав забавное фото

Бразилец не унывает во время реабилитации после травмы.
Сегодня, 17:22
Неймар с детьми / Instagram
Неймар с детьми / Instagram

Нападающий Аль-Хиляля Неймар вновь отжигает в соцсетях.

Бразилец опубликовал забавное фото со своим старшим сыном Лукой, на котором он уснул во время одной из поездок.

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"Красивый сон", - подписал публикацию футболист, добавив смеющиеся смайлики.

Напомним, недавно Неймар снова стал отцом. У бразильца и его экс-девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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