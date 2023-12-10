"Красивый сон": Неймар потроллил в соцсетях сына, опубликовав забавное фото
Бразилец не унывает во время реабилитации после травмы.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар вновь отжигает в соцсетях.
Бразилец опубликовал забавное фото со своим старшим сыном Лукой, на котором он уснул во время одной из поездок.
Читай также: Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром
"Красивый сон", - подписал публикацию футболист, добавив смеющиеся смайлики.
Напомним, недавно Неймар снова стал отцом. У бразильца и его экс-девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!